Palmeri catastrofista | L’Inter sarà condannata se farà questo!

Palmeri non usa mezzi termini: l’Inter è sull’orlo di una condanna se continuerà su questa strada. Con un paragone impietoso tra le recenti sconfitte contro il Psg e la Norvegia, il giornalista mette in luce una crisi profonda che rischia di compromettere il futuro dei nerazzurri. Riusciranno a risollevarsi, o questa umiliazione sarà definitiva? È il momento di riflettere e agire prima che sia troppo tardi.

Palmeri mette in parallelo le bruttissime prestazioni di Inter e Italia, rispettivamente contro Psg e Norvegia. E sui nerazzurri scrive così. AFFRONTARE L'UMILIAZIONE – Dalle colonne di Sportitalia.it, Tancredi Palmeri fa un parallelismo tra la disfatta dell'Inter di una settimana fa in Champions League e quella dell'Italia di ieri con la Norvegia. Il giornalista si esprime così: « L'Italia e l'Inter sono riuscite a farci vergognare. L'Inter, a prescindere dalla settimana surreale seguente con la ricerca a vuoto dell'allenatore per finire per accontentarsi, a prescindere l'Inter deve fare una cosa.