Palmeri attacca | L’Inter e l’Italia sono riuscite a farci vergognare I nerazzurri a Monaco non hanno neanche giocato

Palmeri durissimo sulle sconfitte di Inter e Italia degli ultimi giorni: il commento del giornalista su nerazzurri e azzurri. Tancredi Palmeri è tornato senza mezzi termini sulla finale di Champions League persa dall ‘ Inter contro il PSG. Il giornalista, nel suo editoriale per Sportitalia, racconta di un ko vergognoso per i nerazzurri. Ecco le sue parole IL COMMENTO – « L’Italia e l’Inter sono riuscite a farci vergognare, per due motivi diversi dalla sconfitta in sé. Partiamo dall’Inter, la più facile da analizzare. La cosa che fa più rabbia è che non se l’è nemmeno giocata. E se la cosa peggiore è avere rimpianti, beh l’Inter ha fatta la peggiore delle cose peggiori, perché i rimpianti ce li avrà tutti. 🔗 Leggi su Internews24.com