Pallavolo Modenese | Weekend Decisivo per la Promozione in Serie A

Un weekend decisivo per la pallavolo modenese: tra caldo afoso e tensione alle stelle, due importanti sfide si disputano in contemporanea, mettendo alla prova il sogno di tornare in Serie A. È un momento storico, forse unico nella memoria, che vede anche una squadra femminile modenese impegnata a riscrivere il proprio destino e riportare Modena ai vertici del volley nazionale. La posta è alta, e il futuro si gioca ora: non resta che tifare forte!

Primo bollente weekend per la pallavolo modenese, per la calura, e per l'importanza delle due gare in programma tra stasera e domani pomeriggio: per la prima volta forse, a memoria del vostro statistico estensore, due squadre modenesi si giocano in contemporanea la promozione in Serie A, e soprattutto per la prima volta dagli anni Settanta, una squadra femminile cittadina prova a riportare Modena nella pallavolo che conta, a vent'anni esatti dalla scomparsa del glorioso Volley Modena. Femminile. Alle 20.30 al Palasport di Ostiano, va in scena la gara di ritorno per la finale della Fase 4 dei playoff promozione di B1, che vale per l'appunto un posto in serie A2 per la prossima stagione, e, cosa ancora più importante, un posto in serie A per almeno due anni, visto che nel 202627 verrà istituita anche al femminile la A3.

