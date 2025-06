Pallanuoto la pratese Cordovani in Nazionale a Bologna

da questa stagione, con la convocazione nella nazionale italiana a Bologna, un riconoscimento del suo talento e della crescita incessante. Sara Cordovani, giovane e promettente atleta pratese, sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per diventare protagonista indiscussa della pallanuoto azzurra. Un traguardo importante che suggella il suo percorso e apre nuove sfide alla sua carriera, portandola sempre più in alto nel panorama internazionale.

Prato, 7 giugno 2025 - Sara Cordovani è ormai una presenza fissa del “nuovo” Setterosa. La pallanotista pratese ha fatto parte della spedizione azzurra a Chengdu (in Cina) in occasione delle Super Final di World Cup, chiusasi con il sesto posto. E sta pian piano ritagliandosi quel ruolo da titolare che nel precedente ciclo non era riuscita a conquistare (pur riuscendo ad esordire e a ben figurare quando chiamata in causa). E la riprova arriva dai giorni scorsi: c'è anche la giovane cresciuta nella Prato Waterpolo nella lista delle convocazioni per il collegiale di Bologna diramata dal commissario tecnico della Nazionale di pallanuoto Carlo Silipo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pallanuoto, la pratese Cordovani in Nazionale a Bologna

In questa notizia si parla di: Cordovani Pratese Bologna Pallanuoto

