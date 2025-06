Pallamano Modena Under 18 trionfa contro Cassano Magnago e avanza ai quarti

Un'impresa straordinaria quella della Pallamano Modena Under 18, che ieri ha scritto un capitolo memorabile della propria avventura sportiva. Con una prestazione impeccabile, i giovani emiliani hanno dominato Cassano Magnago, campione d’Italia in carica, assicurandosi il pass per i quarti di finale tricolore in Abruzzo. Dopo le vittorie contro Albatro e la sconfitta con Chiaravalle, questa vittoria dimostra che il futuro del settore giovanile modenese è più vivo che mai, pronti a conquistare nuovi traguardi.

Una Pallamano Modena Under 18 da applausi ieri, con una gara perfetta, ha spazzato via 25-13 la corazzata Cassano Magnago, campione d'Italia in carica, guadagnando il pass per i quarti di finale tricolore dei campionati di categoria in Abruzzo. Dopo il successo d'esordio su Albatro per 27-24 e il ko di giovedì con Chiaravalle per 24-19 i ragazzi di coach Luca Morselli (con Francesco Sgarbi ) erano obbligati a battere i detentori e grandi favoriti per il bis per qualificarsi e ieri al termine di una gara perfetta si sono imposti con un netto +8 finale conquistando addirittura il primato nel girone davanti allo stesso Cassano, pure qualificato: un super Schiavone, autore di ben 14 reti, è oggi il bomber del girone con 25.

