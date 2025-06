Pallamano | Conversano è campione d’Italia! Battuti gli Alperia Black Devils

Il Conversano si conferma regina della pallamano italiana, conquistando il 23° scudetto e scrivendo un’altra pagina memorabile nella sua storia. La squadra pugliese, guidata dall’esperto Alessandro Tarafino, ha dimostrato tenacia e talento, superando gli Alperia Black Devils nella serie playoff decisiva. Un trionfo che celebra la passione e l’eccellenza del movimento sportivo locale. Ma questa vittoria segna solo l’inizio di un nuovo capitolo...

Il Conversano è campione d’Italia della pallamano. I pugliesi – al 23esimo trionfo nazionale, due anni dopo l’ultima volta – si sono aggiudicati lo scudetto nella Serie A Gold 2024-2025 al termine di una lunga stagione che li ha visti prevalere su tutti. Nella finale valida per il tricolore, gli uomini di Alessandro Tarafino (al suo terzo hurrà da allenatore), hanno battuto 2-0 gli Alperia Black Devils nella serie playoff decisiva: dopo il 28-33 di Merano, si sono imposti pochi minuti fa in casa per 34-31, dominando sin dal primo tempo, chiuso sul 19-13 per poi gestire nella ripresa. Top scorer della serata sono stati Midtun e Brenne, entrambi con 6 reti a referto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano: Conversano è campione d’Italia! Battuti gli Alperia Black Devils

