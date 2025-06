Palizzi Marina resta senza acqua Andriani | Stiamo presentando esposto alle autorità competenti

Palizzi Marina sta affrontando una grave emergenza idrica, con residenti ormai senza acqua potabile. La segretaria provinciale del Partito Repubblicano Italiano, Gabriella Andriani, denuncia pubblicamente questa crisi e annuncia che è stato presentato un esposto alle autorità competenti. In un momento in cui l’estate si avvicina e il turismo dovrebbe rappresentare una risorsa, la mancanza di acqua mette a rischio la vitalità della comunità e la qualità della vita dei suoi abitanti.

La segretaria provinciale del partito Repubblicano Italiano, Gabriella Andriani, si fa portavoce di un grave problema di carenza idrica sollevata dai residenti di Palizzi. "Non è ancora arrivata l'estate col pienone turistico - scrive Andriani in una nota- nella ridente cittadina di Palizzi la.

