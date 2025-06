Palio delle scuole un successo Al Cardarelli la prima edizione

la sua tradizione millenaria. Un momento di grande energia e passione, che ha unito le generazioni e acceso il desiderio di continuare a celebrare questa storica sfida remiera. Il futuro del Palio delle scuole è già qui, pronto a regalare emozioni ogni anno e a tramandare l’amore per questo affascinante sport alle nuove generazioni.

Ci sono voluti cento anni per vedere il Palio entrare nelle scuole. Ieri, lo ha fatto nella maniera migliore, portando i ragazzi delle scuole superiori a vogare alla Morin, a vivere e respirare l’emozione dei vogatori della disfida remiera. La prima edizione del Palio delle scuole è stata un successo, punto di partenza di un evento da ripetere ogni anno per far conoscere il Palio agli studenti e, perchè no, far innamorare di questo sport e di questo mondo qualche giovane spezzino. Una giornata di sport che ha visto sfidarsi a colpi di remo, a bordo dei gozzi nazionali messi a disposizione delle borgate – organizzazione curata da Comune, Comitato, Panathlon e Uisp –, sulla distanza di 500 metri, cinque istituti di scuola superiore della provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it