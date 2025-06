palio del golfo una storia lunga 100 anni oltre due mesi di eventi sarà un edizione record

Il Palio del Golfo, simbolo di tradizione e passione, festeggia quest’anno un secolo di storia con oltre due mesi di eventi spettacolari, pronti a conquistare il cuore di tutta la comunità. Questa edizione record vuole essere il punto di partenza di un impegno duraturo, coinvolgendo le nuove generazioni e mantenendo viva una tradizione che unisce generazioni. Perché il futuro del Palio si costruisce oggi, con entusiasmo e passione.

La Spezia, 7 giugno 2025 – "Non resterà un'iniziativa fine a se stessa, ma sarà proposta tutti gli anni, così le scuole saranno coinvolte direttamente nel portare avanti una tradizione così importante: senza le nuove generazioni il rischio è che poi l'entusiasmo si spenga, il futuro del Palio passa dai giovani". Maria Grazia Frijia, vicesindaco con delega al Palio del Golfo, è raggiante nel vedere le centinaia di ragazzi riversati in passeggiata Morin per sostenere i propri compagni di scuola. C'è chi accende fumogeni, chi si getta in acqua per celebrare l'equipaggio vincitore. Scene da Palio, insomma.