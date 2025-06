Palinsesti Rai tagli per 25 milioni di euro | i programmi a rischio chiusura

L’attesa cresce per i nuovi palinsesti Rai 2025/2026, in programma a Napoli il 27 giugno. Tuttavia, i recenti tagli di 25 milioni di euro mettono a rischio numerosi programmi, sollevando preoccupazioni tra produzione e pubblico. Cosa cambierà nel panorama televisivo italiano? Scopriamo insieme le possibili conseguenze di queste variazioni che potrebbero rivoluzionare la nostra televisione di domani.

Cresce l’attesa per la presentazione dei palinsesti Rai 20252026 in programma a Napoli il prossimo 27 giugno. Nel frattempo, le . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Palinsesti Rai, tagli per 25 milioni di euro: i programmi a rischio chiusura

Rai: Tagli ai Palinsesti Autunno 2025, Addio a Nomi Storici e Programmi Iconici? - L'autunno 2025 porta con sé un'onda d'urto nel mondo Rai: tagli ai palinsesti, addio a volti storici e programmi iconici.

BOOM! Taglie-Rai: Marzullo, Strabioli, Setta, Costamagna, Zanchini verso la cancellazione Tagli per 25 milioni nei prossimi palinsesti autunnali della tv pubblica. Si valuta anche la cancellazione di Citofonare Rai 2 Partecipa alla discussione

Rai, tagli lineari ai palinsesti: salta Zanchini, slittano i programmi ostili alla governance Partecipa alla discussione

Rivoluzione in Rai, tagli da 25 milioni: tremano Marzullo, Setta, Perego e Ventura! - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Come scrive msn.com

Rai: taglio di 25 milioni di euro ai palinsesti autunnali e cancellazioni in vista - La Rai annuncia un ridimensionamento dei palinsesti autunnali con un taglio di 25 milioni di euro, coinvolgendo programmi storici come "Sottovoce" di Gigi Marzullo e "Generazione Z" di Monica Setta. Segnala ecodelcinema.com

Leggi di più - Tagli per 25 milioni nei prossimi palinsesti Rai. A farne le spese soprattutto le terze serate. Ecco i programmi in via di cancellazione. Secondo davidemaggio.it

