Palestina libera e Bella ciao Sinistra in piazza a Roma per il Gazarendum

In un’atmosfera carica di emozione e determinazione, le strade di Roma si sono animate con il corteo pro-Palestina, promosso dai principali partiti di centrosinistra. Con l’eco di “Bella Ciao” e il grido di “Palestina libera”, migliaia di cittadini e leader si sono mobilitati per un messaggio di solidarietà e giustizia, in vista dei referendum su Jobs Act e cittadinanza. La piazza ha dimostrato ancora una volta il suo potere nel sostenere cause fondamentali per i diritti umani.

Al grido di "Palestina libera" sulle note di "Bella Ciao" ecco il corteo per Gaza, la manifestazione pro-Palestina promossa dai partiti di centrosinistra Avs, M5s e Pd, alla viglia dei referendum sul Jobs Act e sulla cittadinanza più veloce per i migranti. Partenza da piazza Vittorio Emanuele II e arrivo a Porta San Giovanni. Tra i leader di partito presenti Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli dietro lo striscione che apre il corteo alla partenza. "Quella di oggi è un'enorme risposta di partecipazione del popolo italiano per dire basta alla strage dei palestinesi - ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein -. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Palestina libera e.... Bella ciao. Sinistra in piazza a Roma per il Gazarendum

