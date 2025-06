Palestina in arrivo in Veneto cinque bambini di Gaza feriti sotto le bombe | saranno curati a Padova e Verona

In un gesto di solidarietà senza confini, cinque bambini feriti di Gaza stanno per arrivare in Veneto, pronti a ricevere cure e speranza nelle strutture di Padova e Verona. Un atto di umanità che dimostra quanto il mondo possa unirsi per offrire un futuro migliore a chi ne ha più bisogno, superando confini e barriere. Un esempio di come la compassione possa fare la differenza.

PADOVA - Sono in arrivo anche in Veneto alcuni dei bambini feriti di Gaza, che verranno curati in Italia. Negli ospedali della regione, dopo la disponibilità manifestata dal presidente. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Palestina, in arrivo in Veneto cinque bambini di Gaza feriti sotto le bombe: saranno curati a Padova e Verona

In arrivo da Gaza quattro bambini feriti: saranno curati a Padova e Verona - Adam, bimbo palestinese di 11 anni e unico sopravvissuto di dieci fratelli al bombardamento israeliano che il 25 maggio scorso a Gaza ha sterminato la sua famiglia distruggendone la casa a Khan Younis ... corrieredelveneto.corriere.it scrive

