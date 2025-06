Palermo servizi pubblici inefficienti | l’AGCM chiede il superamento di Rap e Amat

Palermo si trova di fronte a un bivio: i servizi pubblici come RAP e AMAT mostrano gravi inefficienze, suscitando l’interrogativo sulla qualità della gestione cittadina. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non ha esitato a puntare il dito, chiedendo un superamento di queste realtà per garantire trasparenza e efficienza ai cittadini. È tempo di agire: le soluzioni per una Palermo più efficace sono ormai indispensabili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Autorità Garante: servizi insoddisfacenti e mancanza di trasparenza. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato un parere molto critico sulla gestione dei servizi pubblici da parte delle partecipate del Comune di Palermo. Le società RAP (raccolta rifiuti) e AMAT (trasporto pubblico) risultano entrambe gravemente inefficaci, con performance inferiori agli standard minimi richiesti a livello nazionale. Nel documento, l’AGCM afferma chiaramente che “non è giustificato il mantenimento dell’affidamento e delle partecipazioni comunali” nelle due società, sottolineando che i risultati conseguiti sono ampiamente insoddisfacenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Palermo, servizi pubblici inefficienti: l’AGCM chiede il superamento di Rap e Amat

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Servizi Agcm Palermo Pubblici

Palermo, AGCM boccia Rap e Amat: raccolta rifiuti e trasporti pubblici tra i peggiori in Italia - PALERMO - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) lancia un duro monito al Comune di Palermo: i servizi pubblici offerti da Rap ... Come scrive newsicilia.it

Agcm, servizi rifiuti e trasporti a Palermo inefficienti - (ANSA) - PALERMO, 07 GIU - L'autorità garante della concorrenza e del mercato nel suo parere sulle partecipate del Comune di Palermo mette nero su bianco quello che spesso si sente nei discorsi tra la ... Riporta msn.com

L'Agcm stronca Rap e Amat: "Palermo ultima per raccolta differenziata e trasporto pubblico" - L'autorità garante della concorrenza e del mercato in un parere di 10 pagine boccia la qualità dei servizi offerti dalle due ex municipalizzate e sottolinea che "non è giustificato il mantenimento del ... Lo riporta palermotoday.it

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA