Palermo serata di musica finisce con i sigilli | blitz della polizia alla Vucciria sequestrato un locale

Una serata di musica e divertimento si è trasformata in un episodio di intervento delle autorità a Palermo. La polizia municipale, rispondendo alla segnalazione dei residenti, ha sequestrato un locale alla Vucciria e denunciato il titolare per la gestione abusiva. Quattro musicisti stavano suonando davanti a circa 200 giovani, con un palco improvvisato. La situazione non poteva continuare...

La polizia municipale ieri sera, su esposto dei residenti, è intervenuta alla Vucciria, in piazza Caracciolo, dove un locale è stato sottoposto a sequestro penale preventivo e il titolare è stato denunciato. Gli agenti hanno sospeso una serata danzante gestita da quattro musicisti davanti a circa 200 giovani con tanto di palco abusivo in legno davanti all'ingresso del locale.

