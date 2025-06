Palena in festa per i 100 anni di Ildegonda Di Sciullo

Palena si prepara a celebrare un traguardo straordinario: i 100 anni di Ildegonda Di Sciullo, una vera icona della comunità. Venerdì 6 giugno, cittadini, parenti e amici si riuniranno per rendere omaggio a questa donna speciale, simbolo di saggezza e tenacia. Il sindaco Claudio D’Emilio sarà presente per rappresentare l’intera comunità in questa festa di vita e di memoria, un momento che resterà nel cuore di tutti.

