Palcoscenico Corvetto Uno spettacolo itinerante che trasforma il quartiere

Palcoscenico Corvetto si trasforma in un teatro di emozioni e rivoluzioni, con lo spettacolo itinerante "Dance Me to the End of the Love". Un viaggio tra sensualità e disperazione, dove Leonard Cohen diventa colonna sonora di un quartiere che si riscopre vivo e sorprendente. Con i Sotterraneo, ogni limite viene sfidato, ogni confine superato, creando un’esperienza che invita a riflettere: e se la fine fosse solo un nuovo inizio?

Dance Me to the End of the Love. Fammi ballare fino alla fine dell’amore. Così cantava Leonard Cohen. Che quando non sei in forma è compagno prezioso, capace di infierire con stile: fra sensualitĂ e disperazione. Ma se invece la fine fosse quella del mondo intero? D’altronde con i Sotterraneo ci si muove sempre un passetto piĂą in lĂ rispetto al confine del post-moderno. Nel loro teatro ogni cosa viene triturata, digerita e ripensata, giocando sugli opposti e condividendo con gioia lo sberleffo che ti assale di fronte al baratro. All’apocalisse. Anche se questa volta la forma scelta dal collettivo toscano è parecchio curiosa (almeno per loro): una camminata attraverso Milano Sud, fra Corvetto e Porto di Mare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

