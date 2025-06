Palco abusivo davanti a un pub della Vucciria sospesa serata danzante con 200 giovani | scatta il sequestro

Una serata di festa improvvisata si trasforma in un intervento delle forze dell'ordine: un palco abusivo davanti a un pub della Vucciria, con 200 giovani pronti a scatenarsi, viene sequestrato e il titolare denunciato. La polizia municipale, rispondendo all'esposto dei residenti, ha fermato l'evento, sottolineando l'importanza di rispettare norme e sicurezza pubblica. Una vicenda che dimostra come l'equilibrio tra divertimento e legalità sia fondamentale per una comunità viva e sicura.

La polizia municipale ieri sera, su esposto dei residenti, è intervenuta alla Vucciria, in piazza Caracciolo, dove un locale è stato sottoposto a sequestro penale preventivo e il titolare è stato denunciato. Gli agenti hanno sospeso una serata danzante gestita da quattro musicisti davanti a circa.

