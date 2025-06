Palazzo Rosso | al via il cantiere Un’altra area nevralgica blindata

Al via i lavori a Palazzo Rosso di via del Plebiscito, un simbolo storico e culturale al centro della città. Con un investimento di circa 2,8 milioni di euro, finanziato in parte dal bando delle periferie e in parte dal Comune, questa operazione trasformerà un’altra area nevralgica, promettendo un rinnovamento entro un anno e mezzo. La ditta ha già delimitato il cantiere, segnando l’inizio di un importante passo verso il futuro di Genova…

Al via i lavori a Palazzo Rosso di via del Plebiscito, per anni sede della biblioteca civica e un tempo palazzo comunale. L’investimento è di circa 2,8 milioni di euro, e saranno coperti in parte con risorse del bando delle periferie e in parte con fondi del Comune. Un intervento che paralizzaerà un’altra area nevralgica della città che si confida termini nel giro di un anno e mezzo. "La ditta ha proceduto alla delimitazione del cantiere in piazza Mazzini – spiega l’assessore ai Progetti speciali Moreno Lorenzini -. Lo spazio è molto ampio: vi dovranno trovare posto una gru, necessaria ai lavori sulla copertura, e tutti i materiali da costruzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palazzo Rosso: al via il cantiere. Un’altra area nevralgica blindata

In questa notizia si parla di: Palazzo Rosso Cantiere Altra

Palazzo San Giorgio si illumina di rosso per la giornata mondiale della sclerosi multipla - Ieri sera, Palazzo San Giorgio ha brillato di un rosso intenso, simbolo di solidarietà per la giornata mondiale della sclerosi multipla.

Palazzo Rosso: al via il cantiere. Un’altra area nevralgica blindata - Al via i lavori a Palazzo Rosso di via del Plebiscito, per anni sede della biblioteca civica e un tempo palazzo comunale. L’investimento è di circa 2,8 milioni di euro, e saranno coperti in parte con ... lanazione.it scrive

Palazzo del Duca: finalmente riapre il cantiere - sarà posizionata all’interno del cortile del Palazzo per avviare i lavori. Ad occuparsi del cantiere saranno due ditte specializzate, una marchigiana e l’altra abruzzese. Progetto e finalità ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

La rinascita di Palazzo Rosso. Via alla maxi operazione. Sul piatto 2,8 milioni di euro - Cantiere in partenza ad anno nuovo per Palazzo Rosso. Lo storico edificio di via Plebiscito, inserito tra gli interventi del bando periferie, tra pochi mesi sarà al centro di importanti lavori di ... Si legge su lanazione.it

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA