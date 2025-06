Palazzo degli Anziani via libera ai lavori

Il via libera ai lavori a Palazzo degli Anziani segna un passo importante verso il miglioramento delle strutture comunali, con interventi prioritari sulla Sala Consiglio. Tuttavia, l’adeguamento di luci, acustica e condizionamento sarà posticipato per mancanza di risorse. La possibilità di trasferire i lavori del consiglio comunale al Palazzo del Popolo rimane ancora improbabile, a causa di investimenti e priorità finanziarie, lasciando aperte nuove sfide e opportunità per il futuro.

A Palazzo degli Anziani via libera ai lavori per sistemare la Sala Consiglio, ma solo per il primo stralcio. L’adeguamento dei sistemi di illuminazione, acustica e condizionamento dell’aria arriverà in un secondo momento perché ad oggi non ci sono le risorse. Nessuna possibilità , dunque, a stretto giro di posta, di trasferire i lavori del consiglio comunale da Palazzo del Popolo a Palazzo degli Anziani (anche a causa dell’investimento sull’impiantistica voluto dall’attuale presidente Simone Pizzi ed effettuato l’anno scorso). I danni provocati dal sisma del novembre 2022 hanno lasciato solchi profondi nel solaio della grande sala dove, prima del Covid, era stato spostato il consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palazzo degli Anziani, via libera ai lavori

