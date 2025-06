Palantir i malumori della base di Trump e la sorveglianza di massa

potente software di Palantir, alimentando timori tra i sostenitori più fedeli della linea dura. Questa alleanza solleva interrogativi sulla privacy e sui rischi di sorveglianza di massa, creando tensioni interne nel movimento MAGA. Mentre i malumori crescono, il dibattito si infiamma: fino a che punto può spingersi l’uso di tecnologie così invasive nel contesto della politica americana?

Mentre volano stracci tra il presidente Usa Donald Trump ed Elon Musk, c'è un altro tema che sta creando malumori nella base Maga fedele all'inquilino della Casa Bianca. Si tratta dell'alleanza tra l'amministrazione del presidente Donald Trump e Palantir, il colosso tecnologico specializzato in analisi dati e sorveglianza di massa. Secondo un recente articolo del New York Times, infatti, l'amministrazione Trump sta intensificando l'uso del software di Palantir in almeno quattro agenzie federali, con l'obiettivo dichiarato di "migliorare l'efficienza operativa" attraverso la modernizzazione dei dati.

