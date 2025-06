Palafrizzoni tesoretto da 22 milioni Gandi | Il nostro Bilancio positivo

Il bilancio 2024 di Bergamo si chiude con un tesoretto da 22 milioni, un risultato che testimonia una gestione oculata e lungimirante. Sergio Gandi, vice sindaco e assessore al bilancio, ha sottolineato come il Comune abbia saputo affrontare le sfide economiche garantendo servizi di qualitĂ e realizzando importanti investimenti. Un bilancio positivo che rafforza la soliditĂ della nostra cittĂ e apre nuove prospettive di crescita.

Bergamo. “La situazione bilancio 2024 è positiva. Abbiamo fatto fronte a tutte le spese inerenti ai servizi da garantire ai cittadini, facendo tanti investimenti”. Si è espresso così venerdì pomeriggio, 6 giugno, in sala Simoncini a Palazzo Frizzoni, Sergio Gandi, vice Sindaco e Assessore al bilancio per il Comune di Bergamo, al termine della presentazione del bilancio consuntivo 2024, approvato dalla Giunta comunale e che si chiude con un tesoretto che oscilla intorno ai 22 milioni di euro. Nonostante il 2024 sia stato ancora un anno complicato – si pensi alla forte inflazione del biennio precedente, al ritorno della spending review imposta dalle politiche finanziarie nazionali e agli effetti, anche finanziari, relativi all’evento alluvionale del 9 settembre scorso – il documento contabile consuntivo ha presentato una situazione complessiva piuttosto in ordine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Palafrizzoni, tesoretto da 22 milioni. Gandi: “Il nostro Bilancio positivo”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Bilancio Tesoretto Milioni Gandi

Gandi: «Per Bergamo 1,2 milioni di tagli, va sbloccata l'Irpef» - I tagli del governo e l'inflazione: ridimensionate tutte le spese «Complessivamente dobbiamo affrontare 1,2 milioni di euro di tagli — spiega Sergio Gandi, vicesindaco e assessore al Bilancio ... Segnala bergamo.corriere.it

Nuova Gamec, la Lega: «Il conto supererà i 22 milioni di euro». Ceci e Gandi, lite in aula (con scuse) - Parliamo di 4 milioni di accantonamenti su tre anni ... il vicesindaco e assessore al Bilancio Sergio Gandi si lascia scappare (pur con il microfono chiuso) la frase «Che c ... Si legge su bergamo.corriere.it

Nel bilancio del Comune 50 milioni che non si possono usare: “colpa” di una legge del governo - Un tesoretto da 50 ... Cinquanta milioni in tre anni, quasi dieci per quest’anno. Le sorprese finanziarie che si scoprono in variazione di bilancio, di solito vanno ad alimentare i servizi ... Si legge su milano.repubblica.it

IL MILAN E' UN DISASTRO ANCHE ECONOMICO || BILANCIO A -25 MILIONI E IL PROSSIMO A -80 #acmilan