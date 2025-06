Pagelle Norvegia Italia Frattesi non incide | Non funziona neppure l’uomo che era stato della provvidenza Non stavolta

Una notte da dimenticare per l’Italia, scivolata sotto i colpi della Norvegia in una sfida che ha messo in luce le lacune azzurre. Frattesi, il presunto uomo della provvidenza, si rivela invisibile, con i quotidiani che non risparmiano giudizi impietosi. La sconfitta per 3-0 a Oslo lascia l’amaro in bocca: è tempo di analizzare cosa non ha funzionato e come ripartire.

. Il giudizio dei quotidiani. Pagelle durissime per i giocatori dell’ Inter al termine di Norvegia Italia di ieri sera, la gara per le qualificazioni ai Mondiali persa dagli azzurri per 3 a 0. Azzurri di Spalletti travolti, schiantati a Oslo sotto la pioggia battente. Neanche il centrocampista nerazzurro Davide Frattesi, subentrato al 46? per Rovella, si salva dalle pesanti insufficienze date dai principali quotidiani sportivi. Ecco cosa scrivono riguardo alla sua prestazione di ieri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Norvegia Italia, Frattesi non incide: «Non funziona neppure l’uomo che era stato della provvidenza. Non stavolta»

Pagelle Norvegia Italia Frattesi

