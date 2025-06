Pagelle Norvegia Italia Barella bocciato | Il motore è spento lo avevamo già visto a Monaco con l’Inter

Una serata da dimenticare per l'Italia e i suoi protagonisti, con pagelle che non risparmiano critiche severe, in particolare a Barella. Il centrocampista viene bocciato senza mezzi termini, relegando il suo rendimento a un motore ormai spento, come già visto a Monaco con l’Inter. Un passo indietro che fa riflettere e solleva interrogativi sul futuro della Nazionale. Ma cosa si nasconde dietro questa bocciatura?

. Il giudizio dei quotidiani. Pagelle durissime per i giocatori dell’ Inter al termine di Norvegia Italia di ieri sera, la gara per le qualificazioni ai Mondiali persa dagli azzurri per 3 a 0. Barella non si salva dalle pesanti insufficienze date dai principali quotidiani sportivi. Ecco cosa scrivono riguardo alla sua prestazione di ieri. LA GAZZETTA DELLO SPORT, 4 – « Il motore è in riserva sparata: è spento, lo avevamo già visto a Monaco con l’Inter. Anche quando si sposta al centro, non ispira granché meglio ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Norvegia Italia, Barella bocciato: «Il motore è spento, lo avevamo già visto a Monaco con l’Inter»

