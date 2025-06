Pagare il ticket sanitario direttamente al poliambulatorio di Palma di Montechiaro | il Consiglio boccia la mozione

In un clima di confronto acceso, il consiglio comunale di Palma di Montechiaro ha bocciato la mozione volta a ripristinare il pagamento diretto del ticket sanitario presso il poliambulatorio "Giulio Castellino". Con 10 voti contrari e solo 2 favorevoli, la decisione segna una svolta importante per i cittadini e la gestione dei servizi sanitari locali, lasciando aperte nuove riflessioni sul futuro dell’assistenza sanitaria nel territorio.

Bocciata dal consiglio comunale, con 10 voti contrari e 2 favorevoli (Farulla e Falsone), la mozione che mirava a ripristinare la possibilità di pagare il ticket sanitario direttamente al poliambulatorio "Giulio Castellino" di Palma di Montechiaro. La mozione era stata presentata dal.

