PaciaLonga si alza il sipario Cultura gastronomia e natura Tutto in un solo evento

Pacialonga si alza il sipario su un evento unico, dove cultura, gastronomia, natura e divertimento si incontrano in un’esperienza indimenticabile. Torna la PaciaLonga, pronta a deliziare e coinvolgere grandi e piccini con la sua formula speciale. Le iscrizioni sono già aperte per la camminata gastronomica di domenica 15 giugno 2025, un’occasione perfetta per scoprire il cuore pulsante di Legnano e vivere una giornata all’insegna del gusto e della tradizione. Non perdere questa opportunità!

Torna la PaciaLonga, manifestazione che riproporrà anche quest’anno la sua formula che unisce cultura, gastronomia, natura e gioco. Sono infatti già aperte le iscrizioni alla camminata gastronomica prevista per domenica 15 giugno 2025, con ritrovo dalle 11 a Legnano via Canazza 2, al maniero della Contrada Sant’Erasmo: è proprio la Contrada, infatti, a farsi carico dell’organizzazione della manifestazione con la Parrocchia San Pietro e con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. La manifestazione, giunta alla sedicesima edizione, non ha cambiato nel tempo il suo primo obiettivo: valorizzare il quartiere Canazza, le sue realtà associative e la sua storia, attraverso una camminata a tappe con degustazioni e attività coinvolgenti per tutte le età. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

