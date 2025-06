Pace fatta tra attori e Giuli smontata la rivolta | dialogo e fiducia sulle nuove misure del governo Elio Germano è rimasto solo…

Dopo settimane di tensioni, si è finalmente raggiunta una pace tra attori e il ministro Giuli, smontando la rivolta e ristabilendo un dialogo costruttivo. La fiducia sulle nuove misure del governo sembra ricostruita, con Elio Germano che, isolato, ha assistito a un confronto positivo tra le parti. Un passo importante verso un panorama cinematografico più collaborativo e aperto alle sfide future.

Si smonta la polemica tra il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e gli attori. Una guerra aizzata dalle parole di Elio Germano che aveva accusato il governo di agire “come i clan” nella distribuzione dei posti. L’incontro tra il titolare di via del Collegio Romano, il sottosegretario Lucia Borgonzoni e il direttore generale Cinema e Audiovisivo Nicola Borrelli, con una delegazione di alcuni esponenti del mondo del cinema è an data benone. All’insegna del dialogo. Germano pare sia rimasto solo. All’incontro erano presenti Claudio Santamaria, Giuseppe Fiorello, Andrea Occhipinti (nelle foto Ansa); Stefano Massenzi, Corrado Azzollini, Simonetta Amenta; Stefano Rulli, Vittoria Puccini (nell’immagine) e Dario Indelicato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pace fatta tra attori e Giuli, smontata la rivolta: dialogo e fiducia sulle nuove misure del governo. Elio Germano è rimasto solo…

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Attori Giuli Governo Elio

Cinema, attori vs. Giuli. La lettera-appello diventa un caso politico - Nel mondo del cinema, una lettera-appello firmata da oltre centodieci attori e registi si trasforma in un caso politico.

Giovanni Donzelli (FdI), ospite a È sempre Cartabianca, ha commentato le critiche rivolte al governo dall’attore Elio Germano. Donzelli ha affermato che i film di Germano hanno incassato meno di quanto lui abbia ricevuto dallo Stato, aggiungendo con tono po Partecipa alla discussione

Salvo Sottile stana Elio Germano: “Bravo attore, ma dovrebbe dire quanti soldi ha preso il cinema dallo Stato”. E sul suo film N-Ego: “Non sta incassando niente”. E gli ... - Salvo Sottile interviene nella polemica tra Elio Germano e il ministro della Cultura Giuli, accusato di non sostenere il cinema italiano. In un video Sottile critica Germano, invitandolo a rivelare ... Come scrive mowmag.com

Cinema, lavoratori a colloquio con Giuli sul "tax credit": “Incontro costruttivo” - Dopo le polemiche delle scorse settimane, il ministro della Cultura ha incontrato una delegazione di lavoratori della settima arte ... Scrive rtl.it

Alessandro Giuli, la crisi del cinema e l’appello degli attori - Alessandro Giuli, ministro della Cultura, contestato d’attori e registi: ecco perché ce l’hanno con lui. Lo scontro, oggi in prima pagina, va avanti da settimane. Secondo msn.com

Elio Germano: Fatico ad ascoltare il ministro della Cultura Giuli