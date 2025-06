Pace del Mela giallo su un uomo assassinato a colpi di pistola

Un'ombra di violenza scuote Pace del Mela, dove un uomo di 42 anni, Angelo Pirri, è stato trovato senza vita in una cunetta vicino alla A20. La vittima avrebbe tentato di fuggire prima di essere raggiunta e colpita con colpi di pistola in un tragico episodio che solleva ancora più domande. Continuate a seguirci per aggiornamenti su questa drammatica vicenda che sconvolge il Messinese.

La vittima avrebbe tentato la fuga prima di essere raggiunta e colpita. Un tragico episodio di violenza scuote il Messinese: un uomo di 42 anni, Angelo Pirri, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato trovato senza vita ieri, 6 giugno, in una cunetta adiacente alla via Nazionale, nei pressi della A20, in località Giammoro, frazione del comune di Pace del Mela. L'uomo ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, Pirri sarebbe stato assassinato con diversi colpi di pistola. Il suo corpo è stato rinvenuto in una zona isolata, lungo una strada sterrata, a pochi metri dalla trafficata arteria stradale.

In questa notizia si parla di: Uomo Pace Mela Giallo

