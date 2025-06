Pablo Trincia racconta le storie dell' Heritage Lab Italgas

In un mondo che corre veloce, le storie custodite negli archivi diventano tesori preziosi da scoprire. Durante Archivissima a Torino, Pablo Trincia ci guida attraverso le profondità dell'Archivio Storico Italgas, rivelando aneddoti e ricordi nascosti che raccontano il passato e ispirano il nostro futuro. Un viaggio affascinante nel cuore di un patrimonio culturale unico, capace di emozionare e sorprendere ad ogni passo.

Torino, 7 giu. (askanews) - In occasione di Archivissima, il festival dedicato alla promozione dei patrimoni conservati negli archivi, all'Heritage Lab Italgas di Torino il protagonista √® Pablo Trincia. Il giornalista e autore televisivo, dopo un'accurata e approfondita ricerca, ha accompagnato il pubblico tra le storie racchiuse nell'Archivio Storico Italgas. "Il meraviglioso archivio di Italgas nasconde delle vere e proprie piccole perle. Il progetto √® molto stimolante: si tratta di andare a cercare delle storie dove non penseresti di trovarle: per esempio, in un verbale di un consiglio di amministrazione di centocinquanta anni fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net