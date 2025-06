Owen Wilson nella nuova commedia golfistica su Apple TV | cosa sapere e dove vederla

Se sei un appassionato di commedie sportive e non vedi l'ora di scoprire cosa ci riserva il mondo del golf, non puoi perderti "Stick" su Apple TV+. Con Owen Wilson protagonista, questa comedy promette risate e divertimento, perfetta da gustare in attesa del tanto atteso Happy Gilmore 2. Scopri tutto quello che c’è da sapere su questa nuova serie e dove poterla vedere, perché il divertimento è appena iniziato!

Con l'attesa crescente per il ritorno di Happy Gilmore 2, previsto per il 25 luglio 2025, gli appassionati di commedie sportive trovano un'ottima alternativa in una recente produzione disponibile su Apple TV+: Stick. Questa serie rappresenta un'interessante proposta da guardare in attesa del sequel, offrendo un mix di umorismo e tematiche legate al golf che può soddisfare le aspettative dei fan più affezionati. apple tv+'s stick: una commedia sul golf da scoprire prima di happy gilmore 2. lo stile umoristico di owen wilson in Stick: ideale per gli estimatori di Happy Gilmore. Nonostante l'arrivo di Happy Gilmore 2 sia ancora lontano, la serie Stick, interpretata da Owen Wilson, si configura come un'alternativa valida e divertente.