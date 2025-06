Ottima partenza per la rassegna ' R' estate in paese' a Meldola | Valorizzato il centro storico

L’estate a Meldola prende il via con entusiasmo grazie alla rassegna “R’estate in paese”, che ha conquistato il cuore del centro storico. Martedì 3 giugno, un pubblico numeroso ha gremito le strade del borgo, tra musica, allegria e l’incanto del mercatino hobbisti. Una serata riuscita anche grazie alla degustazione di vini locali, simbolo del patrimonio enogastronomico della zona. Un inizio promettente per una stagione ricca di eventi da scoprire.

Martedì 3 giugno ottima partecipazione di pubblico all’appuntamento inaugurale della rassegna “R'estate in paese” promossa ed organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Meldola. Una bella serata di musica ed allegria con il mercatino hobbisti che ha animato il borgo e la degustazione di vini del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Ottima partenza per la rassegna 'R'estate in paese' a Meldola: "Valorizzato il centro storico"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Rassegna Estate Paese Meldola

Pellezzano, ritorna la rassegna culturale “Racconti d’Estate” - Pellezzano torna con la quinta edizione dei “Racconti d’Estate”, la rinomata rassegna culturale del territorio.

Meldola, musica degustazione di vini e prodotti locali - Parte a Meldola alle 18,30, la rassegna ‘R’Estate in paese ‘25’ promosso dalla Pro loco in collaborazione con il Comune. ‘Red carpet. Calici in piazza’ in piazza Orsini con la musica degli Amarcord Sw ... Come scrive msn.com

Estate di musica e arte con la Pro loco di Meldola - Numerosi gli eventi organizzati, dalla rassegna ‘R’Estate in paese 25’ al festival ’Roccambolesca’. Si parte martedì con ‘Red carpet . Calici in piazza’. Riporta msn.com

3 luoghi da fotografare vicino a Cesena