Ostia il litorale romano tra skateboarding ed iniziative sociali

Ostia si trasforma in un palcoscenico di energia, creatività e solidarietà con la Coppa del Mondo 2025 di Skateboard. Non solo gare emozionanti, ma un vero e proprio movimento che abbraccia arte, inclusione e riqualificazione sociale. È l’occasione per riscoprire il potere dello sport come catalizzatore di cambiamento e coesione. Un Gesto di speranza e rinnovamento che coinvolge tutta la comunità e dimostra come lo skate possa essere molto più di una passione: un motore di trasformazione sociale.

Ostia, 7 giugno 2025- Non solo competizione e gare al Lido di Ostia per la Coppa del Mondo 2025 di Skateboard, ma tanto altro. Solidarietà, arte, iniziative sociali, volontariato, inclusione, riqualificazione della periferia, giovani, fan fest, legalità. Sono solo alcuni dei temi che stanno animando in questi giorni il litorale romano, grazie allo sport più giovane, social e inclusivo tra tutte le discipline olimpiche. Un Gesto di Solidarietà tra la Storia di Ostia Antica. Nel cuore pulsante della storia romana, dove i millenni si intrecciano con la modernità, è andata in scena ieri, nell’eccezionale cornice del Parco Archeologico di Ostia Antica, una serata che ha coniugato sport e solidarietà e ha permesso all’ arte di incontrare lo skateboarding, durante la cena di gala del World Skateboarding Tour World Cup Rome 2025. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Ostia Litorale Romano Iniziative

Ostia diventa “un mare di cultura”, la programmazione che fa rinascere il litorale - Ostia si trasforma in un vivace centro culturale grazie al programma “Un Mare di Cultura”, presentato il 13 maggio 2025.

La Vespucci transita sul litorale di Roma: in migliaia a Ostia per lo spettacolo https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/05/28/news/amerigo_vespucci_ostia_transito-424633441/?rss&ref=twhl… Partecipa alla discussione

Al via da oggi Un mare di cultura, la manifestazione #gratis pensata per omaggiare la rinascita del litorale di #Ostia e il rilancio di un modello inedito di mare pubblico https://informagiovaniroma.it/un-mare-di-cultura/… @culture_roma Partecipa alla discussione

Ostia, il litorale romano tra skateboarding ed iniziative sociali - A coronare questa straordinaria settimana di sport e cultura, la partecipazione dell’artista romano Carl Brave ... Si legge su ilfaroonline.it

Lazio Pride 2025 raddoppia: a Ostia il 12 luglio con l’omaggio a Pasolini e a Rieti il 13 settembre - È stata annunciata la data del Lazio Pride 2025 che quest'anno prevede due appuntamenti: il primo a Ostia il 12 luglio e il secondo a Rieti il 13 settembre ... Secondo fanpage.it

Il Giubileo di Ostia: il progetto di Confcommercio per ridare vita al litorale romano - Tra le proposte anche l'aggiornamento e la realizzazione di un nuovo piano di utilizzo degli arenili e potenziamento della linea Roma-Lido, oltre a un collegamento diretto con l'aeroporto di Fiumicino ... Scrive roma.corriere.it

OSTIA, GIUBILEO DEL MARE - clip Highlights