Ospedale di Monopoli-Fasano c' è la data dell' inaugurazione | Dal 26 luglio al via trasferimento delle attività

Il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano aprirà ufficialmente le sue porte il 26 luglio, segnando un importante passo avanti per il sistema sanitario locale. Dal trasferimento delle attività all’evento di inaugurazione, questa struttura rappresenta un investimento strategico per garantire servizi più efficienti e moderni ai cittadini. Preparatevi a vivere un momento storico che rafforza la rete sanitaria della Puglia e promette un futuro più sicuro e innovativo per tutti.

Comincerà il prossimo 26 luglio il trasferimento delle attività dall'ospedale San Giacomo al nuovo ospedale di Monopoli-Fasano, in contrada Sant'Antonio d'Ascula. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Per l’occasione è previsto un evento di inaugurazione della. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Ospedale di Monopoli-Fasano, c'è la data dell'inaugurazione: "Dal 26 luglio al via trasferimento delle attività"

