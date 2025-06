Osimhen niente Juve | il nuovo rilancio dell’Al-Hilal è clamoroso! L’indiscrezione dalla Francia Tutte le cifre e i dettagli

Il mercato delle stelle non smette di sorprendere: mentre si vocifera di un possibile trasferimento di Osimhen alla Juventus, arriva la clamorosa indiscrezione dalla Francia che vede l'Al-Hilal pronto a rilanciare con un’offerta da capogiro. L’obiettivo è chiaro e il pressing serrato: il club saudita è disposto a mettere sul tavolo cifre da sogno per il centravanti del Napoli. Tutti i dettagli e le cifre di questa trattativa infuocata continuano a tenere il mondo del calcio con il fiato sospeso.

Osimhen, niente Juve: clamoroso rilancio dell'Al-Hilal per il bomber di proprietà del Napoli. Tutti gli aggiornamenti sul centravanti. L' Al-Hilal vuole Victor Osimhen a tutti i costi. Come rivelato da Fabrice Hawkins, giornalista ed esperto di mercato di RMC Sport, il club saudita avrebbe messo sul piatto un maxi-ingaggio da 40 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungerebbero 5 milioni di bonus, pur di convincere il bomber nigeriano a trasferirsi in Saudi Pro League. Il calciomercato Juve è ormai tagliato fuori: Victor Osimhen è sempre più propenso a dire sì all'Al-Hilal.