Osimhen Juventus | l’Al-Hilal fa sul serio! Il club della Saudi Pro League è pronto a effettuare quella mossa Le ultimissime sul futuro del nigeriano

L’attenzione del mondo del calcio si concentra sull’affare Osimhen: l’Al-Hilal, club di punta della Saudi Pro League, sembra aver deciso di fare sul serio per portare il talentuoso attaccante nigeriano in Arabia Saudita. Con le ultime indiscrezioni di Matteo Moretto, la mossa potrebbe chiudere definitivamente il capitolo Juventus e aprire una nuova avventura per l’attaccante. La partita è ancora aperta, ma ormai tutto lascia presagire un cambio di rotta...

Osimhen Juventus: l'Al-Hilal si muove per portare a casa il nigeriano! Pronta quella mossa che può chiudere la "partita". Come riferito da Matteo Moretto sul proprio profilo X, Victor Osimhen si avvicina sempre di più al trasferimento all' Al-Hilal. L'attaccante nigeriano, accostato anche al calciomercato Juventus, è pronto a trasferirsi in Arabia Saudita, giacché il club arabo ha comunicato l'intenzione di pagare la clausola da 75 milioni di euro. In attesa di questo passaggio decisivo, si attende un'altra fase fondamentale: manca, infatti, il benestare dell'attaccante nigeriano al trasferimento in Medio Oriente.

