Osimhen Juve | fissate le visite mediche con l’Al-Hilal I prossimi passi della trattativa per il passaggio in Arabia cosa succederà nelle prossime ore

Victor Osimhen è pronto a fare il grande salto: le visite mediche con l’Al-Hilal sono state fissate e i prossimi passi della trattativa si susseguono veloci. Secondo Fabrizio Romano, il calciatore tornerà in Nigeria per decidere il suo futuro, mentre i sauditi sono pronti a finalizzare l’accordo. La decisione finale di Osimhen potrebbe arrivare nelle prossime ore, svelando il suo destino tra Europa e Arabia, un’operazione che tiene tutti con il fiato sospeso.

Osimhen Juve: in programma le visite mediche con l’Al-Hilal. I prossimi passi dell’operazione per il passaggio in Arabia, cosa accadrà. Secondo quanto riportato Fabrizio Romano, Victor Osimhen arriva oggi in Nigeria con un volo da Istanbul e presto informerà i club della sua decisione. L’Al Hilal è pronto a concludere l’accordo, con le visite mediche già fissate per portarlo al Mondiale per Club. La decisione finale è attesa entro domani, con l’attaccante che si allontana definitivamente dal calciomercato Juve. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve: fissate le visite mediche con l’Al-Hilal. I prossimi passi della trattativa per il passaggio in Arabia, cosa succederà nelle prossime ore

In questa notizia si parla di: Hilal Osimhen Juve Visite

Osimhen, il Napoli dice no all’Al-Hilal: la Juve pronta all’assalto con 80 milioni - Victor Osimhen, stella del Napoli, rientrerà presto dopo il prestito al Galatasaray. Nonostante l'interesse dell'Al-Hilal, il club partenopeo ha rifiutato l'offerta dei sauditi.

#Osimhen-#Juve, primo no del #Napoli all’#AlHilal di #Inzaghi: corsa a due per il bomber nigeriano? Quel club non molla l’attaccante. Le ultime novità Partecipa alla discussione

#Napoli, offerta shock dell'#AlHilal per #Osimhen che ora riflette: cosa succede con la #Juventus [@86_longo] #calciomercato #Juve https://calciomercato.com/news/napoli-offerta-shock-dellal-hilal-per-osimhen-che-ora-riflette-c-38679… Partecipa alla discussione

Bomba Osimhen dall’Inghilterra: “Fissate le visite con l’Al-Hilal”. Cosa sta succedendo - L’attaccante nigeriano, secondo una fonte inglese, avrebbe già fissato le visite mediche con il club arabo: le ultimissime con tutti gli aggiornamenti Arrivano notizie clamorose sul futuro di Victor O ... Come scrive informazione.it

Osimhen-Al Hilal, c'è la svolta! Visite mediche programmate, oggi può arrivare la firma - Sono ore cruciali per il futuro di Victor Osimhen: il Napoli vuole vendere il nigeriano in questa finestra di mercato prima dell'inizio del mondiale per club, incassando un cospicuo assegno da integra ... Segnala informazione.it

Niente da fare per la Juventus: l’attaccante ha accettato un’altra offerta - L'attaccante dice sì al club: offerta da 70 milioni al Napoli, distanza minima da colmare. Niente da fare per la Juventus. Come scrive msn.com