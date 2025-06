Osimhen il colpo di scena che nessuno si aspettava | ora cambia tutto

Il mondo del calcio è sempre ricco di sorprese, ma questa volta il colpo di scena riguardante Victor Osimhen ha davvero lasciato tutti senza parole. Dopo settimane di incertezze e rumors, arriva una svolta inaspettata che potrebbe cambiare radicalmente il destino del bomber del Napoli. La scena è pronta a riscrivere le carte: ora tutto dipende da un succoso dettaglio che potrebbe rivoluzionare il suo futuro. Continua a leggere per scoprire cosa ci riserva questa incredibile svolta.

Arriva il colpo di scena attorno al bomber del Napoli: De Laurentiis in attesa, ora cambia davvero tutto per il centravanti (Ansa Foto) – SerieAnews Tanto tuonò che piovve. Il futuro di Victor Osimhen è tutto da scrivere. O, almeno, così sembrava. Il destino del bomber nigeriano era più in bilico di un trapezista su una corda, con De Laurentiis in attesa di capire il mittente del bonifico da 75 milioni di euro, l’importo della clausola di rescissione. Perché una cosa è certa: il patron azzurro non fa sconti a nessuno. Da qui l’offerta rifiutata da 65 milioni più cinque di bonus avanzata dall’Al Hilal nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Osimhen, il colpo di scena che nessuno si aspettava: ora cambia tutto

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Colpo Scena Cambia Tutto

Colpo Di Scena All’Isola Dei Famosi: Il Naufrago Misterioso Che Sconvolge Il Reality! - Un colpo di scena improvviso all’Isola dei Famosi: un naufrago misterioso sta per fare il suo ingresso, sconvolgendo il cast e le dinamiche dello show.

? Nuova settimana, nuovo cambio di scena! L’anticiclone perde forza e da martedì tornano piogge e temporali, anche forti, su diverse regioni! Preparate ombrelli e attenzione ai colpi di scena meteo! ? #Meteo #Temporali #PioggiaInArrivo #Previsioni # Partecipa alla discussione

Colpo di scena a Il Paradiso delle Signore, la RAI cambia tutto: le puntate ripartono in anticipo - Il Paradiso delle Signore torna presto: la Rai sorprende tutti con un colpo di scena inaspettato. I fan possono esultare. Segnala blitzquotidiano.it

Spalletti via dall’Italia, colpo di scena: torna in Serie A - Luciano Spalletti a sorpresa può andare via dall'Italia in maniera immediata e tornare in Serie A: colpo di scena ... calciomercatoweb.it scrive

Poker di colpi Milan: Tare cambia tutto, squadra rivoluzionata per Allegri - Sarà una sessione di mercato rovente in casa Milan. Diverse cessioni ma anche colpi per una squadra che vedrà tante novità. Scrive spaziomilan.it

COLPO DI SCENA GARLASCO: MARCO POGGI SVELA SEGRETO CHE CAMBIA TUTTO!! STASI È DAVVERO INNOCENTE!!