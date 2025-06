Osimhen da Inzaghi e Napoli milionaria | 4 super colpi per il ritorno in Champions di Conte

Il Napoli si trasforma in una vera e propria macchina milionaria: con la cessione di Osimhen, il club apre le porte a un futuro ricco di opportunità. Antonio Conte, pronto a sfruttare i 75 milioni della clausola, prepara quattro colpi epici per il ritorno in Champions League. Mentre l’addio di Osimhen si avvicina, il mercato partenopeo si infiamma, promettendo sorprese e rivoluzioni che cambieranno il volto del Napoli.

Napoli milionaria con la cessione di Osimhen: ecco come Antonio Conte sfrutterà i 75 milioni di euro della clausola Adda passa’ a nuttata. Così recitava Edoardo De Filippo in Napoli milionaria. E la nottata sembra essere ormai passata. Il più grande rebus degli ultimi mesi potrebbe essere finalmente risolto nei prossimi giorni. Victor Osimhen ha accettato la super proposta dall’Arabia, ha le ore contate per il trasferimento e raggiungere Simone Inzaghi. Victor Osimhen convinto dai milioni dell’Al-Hilal (ANSA) Calciomercato.it Già, l’ex tecnico dell’Inter vuole puntare proprio sul bomber nigeriano per provare a conquistare il Mondiale per club in America, che avrà inizio tra pochi giorni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Osimhen da Inzaghi e Napoli milionaria: 4 super colpi per il ritorno in Champions di Conte

