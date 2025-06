Osimhen conteso | l’Al-Hilal alza l’asticella il Galatasaray ci prova ma resta indietro

Il mercato dei top player è infuocato e Victor Osimhen si trova al centro di questa battaglia. L’Al-Hilal alza l’asticella, puntando a portare il talento nigeriano sotto le sue insegne, mentre il Galatasaray tenta con coraggio di inserirsi nella corsa. La lotta per il trasferimento si fa sempre più accesa, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi sorprendenti. Riuscirà Osimhen a scegliere il suo nuovo destino?

L'assalto dell'Al-Hilal a Victor Osimhen ha raggiunto un punto di svolta nella serata .

