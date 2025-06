Osimhen Al Hilal prenotate le visite mediche! Il futuro dell’attaccante a lungo accostato alla Juve è sempre più in Arabia | tutti gli aggiornamenti

Il futuro di Victor Osimhen si fa sempre più chiaro: l’attaccante, a lungo accostato alla Juventus, si appresta a vestire la maglia dell’Al Hilal in Arabia. Con le visite mediche già prenotate, il suo trasferimento sembra ormai cosa fatta. Un colpo di scena che potrebbe cambiare gli equilibrismi del calciomercato internazionale, lasciando la Vecchia Signora a riflettere sulle prossime mosse. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa.

Osimhen Al Hilal, prenotate le visite mediche per l'attaccante accostato anche alla Juve: i dettagli. Tra gli attaccanti accostati al calciomercato Juve c'è stato per molto tempo Osimhen il cui futuro è sempre più all' Al Hilal. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbero già state prenotate le visite mediche. PAROLE – « Al Hilal ha prenotato il viaggio e le visite mediche per Victor Osimhen, che è ancora in attesa del suo via libera al trasferimento. Accordo da 75 milioni di euro in essere con il Napoli dopo la nuova proposta rivelata ieri. Ora dipenderà dal giocatore».