Osimhen a un passo dall'Al-Hilal arabi disposti a pagare la clausola al Napoli | attesa la risposta del giocatore

Osimhen si avvicina sempre più all'Al-Hilal, con i sauditi pronti a pagare la clausola rescissoria al Napoli. L’attesa ora si concentra sulla decisione del giocatore, che potrebbe cambiare radicalmente il suo futuro professionale. Una mossa che scuote il mondo del calcio e apre nuovi scenari sia in Italia che in Arabia. Resta da vedere se l’attaccante deciderà di abbracciare questa nuova sfida o di restare fedele al club partenopeo.

Osimhen si avvicina sempre di più all`Al-Hilal. Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni che vedevano la formazione allenata da Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Osimhen Hilal Passo Arabi

Osimhen, il Napoli dice no all’Al-Hilal: la Juve pronta all’assalto con 80 milioni - Victor Osimhen, stella del Napoli, rientrerà presto dopo il prestito al Galatasaray. Nonostante l'interesse dell'Al-Hilal, il club partenopeo ha rifiutato l'offerta dei sauditi.

#Osimhen ad un passo dall’Al Hilal. Il nigeriano ha già concordato termini contrattuali con il club. È di 5M la distanza tra la richiesta del #Napoli e l’offerta degli arabi. La sensazione è che si possa chiudere nelle prossime 24-48 ore. Partecipa alla discussione

DAZN - Accomando: "Osimhen ad un passo dall'Al-Hilal, distanza di 5 milioni tra la richiesta del Napoli e l'offerta del club arabo" https://ift.tt/G21NCFZ Partecipa alla discussione

Osimhen a un passo dall'Al-Hilal, arabi disposti a pagare la clausola al Napoli: attesa la risposta del giocatore - Osimhen si avvicina sempre di più all`Al-Hilal. Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni che vedevano la formazione allenata da Simone Inzaghi sempre più disposta. Secondo calciomercato.com

Osimhen a un passo dall'Al-Hilal: arabi disposti a pagare la clausola da 75 milioni al Napoli. Attesa la risposta del giocatore - Osimhen si avvicina sempre di più all`Al-Hilal. Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni che vedevano la formazione allenata da Simone Inzaghi sempre più disposta. Da calciomercato.com

Sportmediaset - Osimhen accetta l'offerta dell'Al Hilal, trasferimento ad un passo - Victor Osimhen, centravanti classe 1998 del Napoli e della nazionale nigeriana, avrebbe accettato l'offerta degli arabi dell'Al Hilal: come riportato da 'Sportmediaset', il bomber non avrebbe saputo r ... Come scrive informazione.it

SON tem OFERTA MILIONÁRIA do AL-ITTIHAD l ARSENAL oferece 105 M por DECLAN RICE l CANCELO no BARÇA