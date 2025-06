Orsolini l'unico a creare ma Spalletti | "Gioca con la squadra non andare da solo" L'Italia ha bisogno di ali?

Riccardo Orsolini ha dimostrato ancora una volta quanto possa essere decisivo nel calcio di oggi. Subentrato a Zappacosta durante la sfida Norvegia-Italia, il suo ingresso ha acceso le speranze azzurre, ricordando le parole di Spalletti: "Gioca con la squadra, non andare da solo." L’Italia ha bisogno di ali come lui per volare più in alto e conquistare il futuro. Una prova di coraggio e talento che fa ben sperare.

Venti minuti e spiccioli è durata la partita di Riccardo Orsolini, subentrato a Zappacosta al minuto 71 di Norvegia-Italia, punteggio già ampiamente. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

