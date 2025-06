Orso a spasso sulla strada | il video dell’incontro ravvicinato girato da una coppia di turisti

Un incontro sorprendente che ha lasciato senza parole una coppia di turisti: un orso a spasso sulla strada, immortalato in un video che sta facendo il giro del web. Due avvistamenti in poche ore alimentano il mistero e la curiosità su questi incontri ravvicinati. È un richiamo alla natura selvaggia che ci circonda e ai rischi di immergersi in ambienti ancora incontaminati. Ma cosa ci riserva il futuro?

Due avvistamenti nel giro di poche ore. Il primo risale alla sera di domenica 1° giugno, intorno alle 22.30, quando una coppia di fidanzati in vacanza in campeggio si è trovata faccia a faccia con un orso che stava attraversando la stretta strada litoranea tra la frazione di Vesta e il centro.

Guarda il Video

