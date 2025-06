Orsini Confindustria | Cambiare il Jobs Act sarebbe un salto nel passato

Emanuele Orsini di Confindustria sottolinea con fermezza: "Cambiare il Jobs Act sarebbe un salto nel passato, il quadro attuale funziona molto bene." Pur evitando schieramenti politici, evidenzia l'importanza del mercato statunitense, elemento cruciale per le esportazioni italiane, e la volontà del governo di mantenere un dialogo aperto con gli Stati Uniti, anche in un contesto di incertezza globale. La sfida è mantenere equilibrio e innovazione senza perdere di vista le opportunità internazionali.

L’endorsement non c’è, ma come se. “Non entro nella bagarre politica”, premette Emanuele Orsini. “Però sul referendum dico che siamo contrari a certe tematiche: cambiare il Jobs Act sarebbe un salto nel passato. Il quadro attuale funziona molto bene”. La variabile Trump, invece? “Penso che il governo italiano cerchi in tutti i modi di trovare il dialogo: c’è consapevolezza che il mercato Usa, il secondo per esportazioni, sia fondamentale per il nostro paese. Piaccia o no, però siamo obbligati a mantenere certi rapporti”. Infine l’ampio mea culpa del sistema paese. “La burocrazia in primis: per aprire un nuovo stabilimento in Italia ci vogliono due anni e mezzo piĂą che in Spagna. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Orsini (Confindustria): "Cambiare il Jobs Act sarebbe un salto nel passato"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Orsini Cambiare Jobs Sarebbe

Emanuele Orsini: L'Europa deve cambiare passo per competere a livello globale - Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, esorta l'Europa a cambiare passo per competere efficacemente a livello globale.

Orsini (Confindustria): "Cambiare il Jobs Act sarebbe un salto nel passato" - "Siamo contrari a certe tematiche referendarie", dice il presidente dei confindustriali. "Dove deve insistere l'Italia per tornare a crescere? Investimenti, energia, burocrazia, demografia, capacità d ... Lo riporta ilfoglio.it

Orsini: con il sindacato responsabilità comune per le sfide che abbiamo davanti - Esordisce così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, collegato in ... come per esempio il Jobs Act. «Superare il Jobs Act sarebbe un tuffo nel passato, abbiamo un gap tra domanda ... ilsole24ore.com scrive

Orsini: «Abolire il Jobs Act vuol dire salto nel passato. Sul superbonus serve tavolo per via d’uscita» - “Abolire il Jobs ... Orsini, nel corso della registrazione di “Cinque minuti” che andrà in onda su Rai 1. “Sono dieci anni che esiste, ora servono considerazioni diverse: stanno cambiando ... Si legge su ilsole24ore.com

Steve Jobs e Apple | 3 Film da Guardare Assolutamente