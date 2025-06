Orrore nel parco cadavere di donna chiuso in un sacco vicino alla bambina

Un quadro inquietante si dipana nel cuore di Villa Pamphili, dove due corpi trovati in circostanze sconvolgenti stanno scuotendo l'intera comunità romana. Il ritrovamento di una neonata e di una donna, entrambi senza vita, ha scatenato un'indagine urgente e carica di mistero. La scena lascia senza parole: cosa cela questa tragedia e quali segreti si nascondono tra le siepi di questo parco? La verità potrebbe essere molto più vicina di quanto si immagini.

Il corpo senza vita di una bambina, dall'età apparente di 5-12 mesi, e poco distante il cadavere di una donna avvolto in un sacco. Due ritrovamenti choc a Villa Pamphili, a Roma, che diventa il set di un film dell'orrore che potrebbe non essere finito. L'allarme è scattato dopo le 16 quando la bimba, già morta, è stata trovata vicino a una siepe. Qualche ora più tardi la scoperta del cadavere di una donna. Sul posto sono sopraggiunti polizia, Polizia Scientifica, carabinieri, 118 e il pm di turno della procura di Roma. La piccola presenterebbe un trauma a un braccio. Il corpicino era dietro a una siepe del sentiero del bistrot i cui dipendenti stanno venendo ascoltati dagli investigatori in questi minuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Orrore nel parco, cadavere di donna chiuso in un sacco vicino alla bambina

