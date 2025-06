Orrore all’autostazione | minori molestate scattano arresti e denunce

Un grave episodio scuote la sicurezza dell’Autostazione Air di Avellino, dove comportamenti inaccettabili hanno portato all’arresto e alle denunce di individui coinvolti in molestie a minori. La Polizia di Stato, impegnata in un'intensa strategia di contrasto ai reati, interviene prontamente per tutelare i cittadini più vulnerabili. La nostra comunità merita un ambiente sicuro e rispettoso: ecco come le forze dell’ordine stanno agendo per garantire questo diritto fondamentale.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito della complessiva strategia di contrasto a comportamenti illeciti messa in atto dalla Polizia di Stato di Avellino, a seguito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nei pressi dell’Autostazione Air di via Fariello, negli ultimi giorni agenti gli della Squadra Volanti hanno proceduto ad un arresto e al deferimento in stato di libertà di due persone. In particolare, nella serata del 5 giugno, il pronto intervento dei poliziotti ha permesso l’arresto, per i reati di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale, di un cittadino extracomunitario di 21 anni che stava molestando una quattordicenne in attesa dell’arrivo dell’autobus. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Orrore all’autostazione: minori molestate, scattano arresti e denunce

