Orrore a Villa Pamphili | trovati il cadavere di una bimba di pochi mesi e in un sacco il corpo di una donna

Una tranquilla giornata nell'incantevole cornice di Villa Pamphili si è trasformata in un incubo, quando sono stati rinvenuti il corpo senza vita di una neonata e, in un sacco nero, quello di una donna. Un macabro giallo che ha sconvolto Roma e che ora chiede risposte. La scena del crimine, tra siepi e silenzio, cela un mistero inquietante che le forze dell'ordine stanno cercando di svelare, lasciando tutti con il fiato sospeso.

AGI - È giallo a Villa Pamphili, terzo parco pubblico di Roma, dove nel pomeriggio sono stati trovati il corpo senza vita di una bimba e, in un sacco nero, il corpo di una donna. Il ritrovamento del cadavere. Il cadavere della piccola, di età compresa tra i 6 e i 12 mesi, è stato trovato sotto una siepe, lato via Leone XIII. La scoperta del sacco con il braccio. Mentre erano in corso i rilievi della polizia scientifica, alla presenza del magistrato di turno della procura di Roma, a qualche centinaio di metri di distanza è stato scoperto anche il cadavere di una donna, contenuto in un sacco da cui sporgeva un braccio. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Orrore a Villa Pamphili: trovati il cadavere di una bimba di pochi mesi e, in un sacco, il corpo di una donna

