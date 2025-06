Orrore a Villa Pamphili | trovati il cadavere di una bimba di pochi mesi e in un sacco il braccio di una donna

Un’oscura scoperta scuote Villa Pamphili, uno dei parchi più amati di Roma. Nel cuore del pomeriggio, i testimoni hanno trovato il cadavere di una bambina di pochi mesi nascosto tra le siepi, mentre in un sacco nero è stato rinvenuto il braccio di una donna. È un mistero che ha scioccato l’intera città, lasciando spazio a domande senza risposta e all’attesa di chiarimenti da parte delle autorità.

