Orrore a Villa Pamphili, a Roma, dove una neonata è stata trovata morta accanto a una siepe, all'interno del parco. Il corpicino privo di vita è stato trovato intorno alle 16 accanto una siepe all'interno della villa lato via Leone XIII. Sul posto il personale del 118 che ha tentato invano di rianimare la neonata. Sono ancora in corso i rilievi della polizia scientifica. Stando alle prime indiscrezioni, si tratta di una bambina probabilmente di circa sei mesi. Anche il pm di turno della procura di Roma si sta recando a Villa Pamphili. Per chiarire le cause della morte sarà infatti necessario attendere una prima ispezione del medico legale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Orrore a Roma, neonata trovata morta vicino a una siepe a Villa Pamphili

Orrore a Roma nel parco Villa Pamphili.Una bimba di pochi mesi trovata morta nei pressi di una siepe,sul braccio segni di trauma.Poco distante anche il cadavere di una donna coperto da un sacco.

Neonata trovata morta a Villa Pamphili di Roma. A pochi metri il cadavere di una donna in un sacco nero - Il corpicino di una bimba di circa 5-7 mesi era nascosta sotto una siepe, sul lato di via Leone XIII. A dare l'allarme alcuni passanti. Gli investigatori hanno poi scoperto la seconda salma

