Orrore a Quarto prof 72enne ucciso dai figli | Inaccettabile non ci desse la sua pensione

Un dramma familiare che scuote Quarto: Antonio Di Gennaro, 72 anni, trovato senza vita, vittima di un tragico omicidio attribuito ai propri figli. Un caso che evidenzia le ombre di un’eredità e delle relazioni parentali, lasciando tutti sgomenti. La verità emerge con inquietante chiarezza: un gesto inaccettabile, frutto di egoismo e freddezza. La comunità si interroga su quanto possa arrivare a spingere una famiglia al limite della tragedia.

Emergono nuovi dettagli sulla morte del 72enne Antonio Di Gennaro, a Quarto. Come già lasciato filtrare ieri dagli inquirenti, sarebbero stati i suoi stessi figli ad ucciderlo. Il movente, impossessarsi della pensione di reversibilità della moglie defunta. Il cadavere dell’uomo è stato trovato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Orrore a Quarto, prof 72enne ucciso dai figli: "Inaccettabile non ci desse la sua pensione"

In questa notizia si parla di: Quarto 72enne Figli Pensione

Antonio Di Gennaro ucciso a Quarto dai figli, chi era il professore 72enne trovato morto in una cassapanca - Un tragico intreccio di affetti e segreti scuote Quarto, vicino Napoli. Antonio Di Gennaro, insegnante di 72 anni, è stato trovato morto in una cassapanca, ucciso dai figli che volevano accaparrarsi la pensione della madre.

Antonio Di Gennaro ucciso dai figli per la pensione: sonnifero nel caffè e soffocato con un cuscino - Il 72enne di Quarto sarebbe stato ucciso per la pensione della moglie defunta. Fermati i due figli: sono un ingegnere e un personal trainer. Il corpo avvolto nel cellophane e poi nascosto in una panca ... Secondo fanpage.it

Quarto, sonnifero nel caffè e soffocato col cuscino: «Abbiamo ucciso papà perché non ci dava i soldi» - Lo hanno prima stordito con un sonnifero sciolto in una tazzina di caffè e poi soffocato con un cuscino premuto con forza sul volto. Una volta morto hanno infierito stringendo numerose ... Segnala ilmattino.it

Antonio Di Gennaro trovato morto in una cassapanca, fermati i due figli: «Si rifiutava di consegnare loro la pensione della mamma» - A Quarto (Napoli) i carabinieri hanno sottoposto a fermo due fratelli incensurati rispettivamente di 34 e 42 anni. I due fratelli avrebbero ucciso il ... Si legge su msn.com