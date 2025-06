Oro rubato in fonderia | arrestato a Milano un 38enne Per un anno ha nascosto la refurtiva tra i capelli

In un caso che sembra uscito da un film, un uomo di 38 anni è stato arrestato a Milano per aver nascosto una lamina d’oro del valore di 23.000 euro tra i capelli, dopo un anno di attività illecita. Lavorava in una fonderia, ma nel tempo libero si dedicava a trafugare oro e rivenderlo, usando semplicemente i lunghi rasta come nascondiglio. Il colpo di scena? I poliziotti si sono imbattuti in lui durante un normale controllo di routine in un compro-oro della zona Rho-Pero, sorprendendo tutti.

Una lamina d'oro da ventitré mila euro nascosta tra i capelli. Lavorava in una fonderia di Milano, ma si dilettava in un'attività parallela: trafugare oro e rivenderlo. Il bello? Per eludere i controlli, non gli servivano marchingegni sofisticati, solo una testa coperta di lunghissimi rasta. Beccato in un compro-oro. Il colpo di scena si è consumato durante un controllo di routine in un compro-oro della zona Rho-Pero. I poliziotti si sono imbattuti in un uomo dall'aria sospetta: trentotto anni, residente in un'altra provincia lombarda. Alle domande degli agenti ha opposto un silenzio nervoso, poi ha tirato fuori una lamina di oro grezzo da 250 grammi, 24 carati.

